Grillade party – Saint-Affrique 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Grillade party 10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Le Café du Commerce célèbre la fête de la ville ! À l’occasion, rejoignez nous à midi avec notre Grillade Party animée par Tristan à la guitare ! Ambiance chaleureuse et conviviale !!

10 Rue de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

? Café du Commerce celebrates the town festival! ? Join us at lunchtime for our Grillade Party, hosted by Tristan on guitar! A warm and friendly atmosphere!

German :

? Das Café du Commerce feiert das Stadtfest! ? Zu diesem Anlass treffen Sie sich mittags zu unserer Grillparty, die von Tristan an der Gitarre begleitet wird! Warme und freundliche Atmosphäre!

Italiano :

? Il Café du Commerce celebra la festa della città! ? Unitevi a noi all’ora di pranzo per il nostro Grillade Party, condotto da Tristan alla chitarra! Un’atmosfera calda e amichevole!

Espanol :

? Café du Commerce celebra la Fiesta Mayor ? ¡Acompáñenos a la hora de comer en nuestra Fiesta de la Parrillada, amenizada por Tristan a la guitarra! ¡Un ambiente cálido y acogedor!

