Grillades au brasero Caves Ambacia Amboise

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-08-31

2025-07-27

En juillet et août 2025 tous les dimanches midis les Caves Ambacia vous propose des grillades au brasero selon l’inspiration du chef dans leur Bistrot l’Oppidum. .

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 77 oppidum@caves-ambacia.fr

English :

Every Sunday in July and August 2025, the Caves Ambacia offers you grilled meats in the brazier

German :

Im Juli und August 2025 bietet Ihnen die Caves Ambacia jeden Sonntag Grillen am Brasero an

Italiano :

Tutte le domeniche di luglio e agosto 2025, le Grotte Ambacia serviranno carni alla griglia nel braciere

Espanol :

Todos los domingos de julio y agosto de 2025, las Cuevas Ambacia servirán carnes a la brasa

