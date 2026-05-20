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Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray

Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray

Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 28200 Saint-Denis-Lanneray

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Denis-Lanneray

Grillades des anciens élèves de Lanneray

Salle des fêtes Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

25  .

Salle des fêtes Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 35 99 

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English :

L’événement Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN

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