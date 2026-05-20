Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray
Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray dimanche 14 juin 2026.
Saint-Denis-Lanneray
Grillades des anciens élèves de Lanneray
Salle des fêtes Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
25 .
Salle des fêtes Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 35 99
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English :
L’événement Grillades des anciens élèves de Lanneray Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN