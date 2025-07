Grillades et frites Concert Michel Bezelgues à l’Oasienne de Lissac-et-Mouret L’oasienne Figeac

Grillades et frites Concert Michel Bezelgues à l'Oasienne de Lissac-et-Mouret

samedi 12 juillet 2025.

Grillades et frites Concert Michel Bezelgues à l’Oasienne de Lissac-et-Mouret

L'oasienne 7 chemin des Noyers Figeac

Tarif : 15 EUR

12 juillet 2025 20:30:00

2025-07-12

Soirée conviviale à L’Oasienne avec un repas grillades-frites suivi d’un concert live de Michel Bezelgues. Ambiance chaleureuse assurée dans un cadre champêtre.

samedi 12 juillet

– 20h30 concert avec Michel Bezelgues et Grillades & frites sur place 15 .

L’oasienne 7 chemin des Noyers Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 49 21 94 80 contact@oasienne.com

English :

A convivial evening at L’Oasienne with a grilled and fried meal followed by a live concert by Michel Bezelgues. A warm atmosphere guaranteed in a rural setting.

German :

Geselliger Abend im L’Oasienne mit einem Essen vom Grill und Pommes frites, gefolgt von einem Live-Konzert von Michel Bezelgues. Herzliche Atmosphäre in ländlicher Umgebung.

Italiano :

Serata conviviale a L’Oasienne con grigliata e patatine fritte seguita da un concerto dal vivo di Michel Bezelgues. Un’atmosfera calorosa garantita in un ambiente rurale.

Espanol :

Una velada de convivencia en L’Oasienne con una comida a base de barbacoa y patatas fritas seguida de un concierto en directo de Michel Bezelgues. Un ambiente cálido garantizado en un entorno rural.

