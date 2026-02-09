GRILLADES PARTY Cazilhac
GRILLADES PARTY Cazilhac samedi 14 février 2026.
GRILLADES PARTY
385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault
2026-02-14
12H-15H GRILLADES PARTY
Commandez-nous votre pièce du boucher au 06.19.23.10.40
Notre cantinier s’occupe de la cuisson et de l’accompagnement
Vins de chez Sauzet à la carte .
+33 6 19 23 10 40
