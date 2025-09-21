Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie dimanche 21 septembre 2025.

Grillades

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

C’est encore cette période de l’année pour la fabuleuse fête du bœuf !

Au menu

– Apéritif

– Potage de bœuf

– Entrées

– Grillades de bœuf

– Frites

– Salade & fromage

– Dessert

– Vin & café

Une option végétarienne est disponible à annoncer au moment de la réservation.

Apportez vos couverts assiette à soupe également.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 09 60

English : Grillades

German : Grillades

Italiano :

Espanol : Grillades

L’événement Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides