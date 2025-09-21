Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie dimanche 21 septembre 2025.
Grillades
Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
C’est encore cette période de l’année pour la fabuleuse fête du bœuf !
Au menu
– Apéritif
– Potage de bœuf
– Entrées
– Grillades de bœuf
– Frites
– Salade & fromage
– Dessert
– Vin & café
Une option végétarienne est disponible à annoncer au moment de la réservation.
Apportez vos couverts assiette à soupe également.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 09 60
