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AGENDA · Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24500 Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Département
Dordogne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Grillades

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

C’est encore cette période de l’année pour la fabuleuse fête du bœuf !

Au menu

– Apéritif (La Marquise)
– Amuse-bouche
– Soupe
– Salade de boeuf
– Grillades de bœuf/frites
– Salade & fromage
– Dessert
– Vin, cidre & café

Une option végétarienne est disponible à annoncer au moment de la réservation.

Apportez vos couverts assiette à soupe également.
Sur réservation.   .

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 09 60 

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English : Grillades

L’événement Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides