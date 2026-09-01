Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Informations pratiques
Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Grillades
Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
C’est encore cette période de l’année pour la fabuleuse fête du bœuf !
Au menu
– Apéritif (La Marquise)
– Amuse-bouche
– Soupe
– Salade de boeuf
– Grillades de bœuf/frites
– Salade & fromage
– Dessert
– Vin, cidre & café
Une option végétarienne est disponible à annoncer au moment de la réservation.
Apportez vos couverts assiette à soupe également.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 09 60
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English : Grillades
L’événement Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides