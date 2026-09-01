Informations pratiques

Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Grillades

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

C’est encore cette période de l’année pour la fabuleuse fête du bœuf !

Au menu

– Apéritif (La Marquise)

– Amuse-bouche

– Soupe

– Salade de boeuf

– Grillades de bœuf/frites

– Salade & fromage

– Dessert

– Vin, cidre & café

Une option végétarienne est disponible à annoncer au moment de la réservation.

Apportez vos couverts assiette à soupe également.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 09 60

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English : Grillades

L’événement Grillades Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides