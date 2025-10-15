Grimaces en argile Place du marché Argentan

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-10-15 2025-11-19

Après avoir découvert comment les traits du visage changent selon les émotions (joie, peur, colère, tristesse, etc.), chaque enfant choisira l’une d’elles et s’en inspirera voire en exagérera certains aspects pour façonner un portrait en argile plein d’expressivité ! De 6 à 11 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

