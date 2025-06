Grimpe d’arbre Tanlay 29 juin 2025 10:00

Yonne

Grimpe d’arbre Rue de la Chaussée Tanlay Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Découvrez la grimpe d’arbre au bord de l’Armançon ! Observez la nature depuis des plateformes suspendues ou des hamacs perchés, traversez d’arbre en arbre via slacklines et ponts de singe. Une aventure nature unique et sécurisée, accessible à partir de 8 ans ! .

Rue de la Chaussée

Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 08 19 31 ofil2lo.asso@gmail.com

English : Grimpe d’arbre

German : Grimpe d’arbre

Italiano :

Espanol :

L’événement Grimpe d’arbre Tanlay a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois