Grimpe d’arbres

Brusque Aveyron

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-08-26

2025-07-15

Grimpe dans un Douglas de plus de 30 mètres de haut, en pleine nature, au bord de la rivière. Une activité ludique et encadrée accessible à toute la famille (dès 6 ans). Petits et grands vont adorer !

3 Créneaux d’1h30 14h, 15h45 ou 17h30

Grimpez au cœur des feuillages, des racines à la cime, et ressentez la connexion intime avec la nature tout en bénéficiant d’une approche ludique et éducative.

A la différence des parcours d’accrobranche, la grimpe d’arbres est une activité éphémère et itinérante, les cordes utilisées sont retirées à chaque fin d’animation. Les séances sont encadrées par un moniteur diplômé.

Parking en bord de la D92, situé à 500 m du site de grimpe.

Votre attention ne pas descendre le chemin en voiture. .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 7 83 17 48 13

English :

Climb a 30-meter-high Douglas fir in the heart of nature, right on the river’s edge. A fun, supervised activity for the whole family (aged 6 and over). Young and old will love it!

German :

Klettere in einer über 30 Meter hohen Douglasie, inmitten der Natur, am Ufer des Flusses. Eine spielerische und betreute Aktivität, die für die ganze Familie (ab 6 Jahren) zugänglich ist. Groß und Klein werden begeistert sein!

Italiano :

Arrampicatevi su un abete Douglas alto oltre 30 metri, nel cuore della natura, sulle rive del fiume. È un’attività divertente e controllata per tutta la famiglia (a partire dai 6 anni). Piacerà a grandi e piccini!

Espanol :

Escale un abeto Douglas de más de 30 metros de altura, en plena naturaleza, a orillas del río. Es una actividad lúdica, supervisada y accesible a toda la familia (a partir de 6 años). Gustará a grandes y pequeños

