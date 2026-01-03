Grimpe d’arbres CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Grimpe d’arbres

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Ouverture d’un club de Grimpe d’arbres.

Encadré par un éducateur de grimpe d’arbres diplômé !

300€ l’année matériels fourni.

Première journée sans engagement (50€).

Puis engagement sur l’année.

29 novembre.

20 décembre.

14 mars.

19 avril + nuitée bivouac perché.

1, 2 et 3 mai campement 48h perché.

.

A bientôt sur une branche

Hébergement sur place possible si vous êtes loin. .

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 71 39 48

English :

Opening of a tree-climbing club.

Supervised by a qualified tree-climbing instructor!

300? per year: equipment supplied.

First day without commitment (50?).

Then annual commitment.

november 29.

december 20.

march 14th.

april 19 + overnight perched bivouac.

may 1, 2 and 3 48h perched camp.

.

See you soon on a branch

