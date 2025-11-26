Grimpe d’arbres

1 Ruelle de la Ferme Leuglay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-11-02 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Venez tester vos facultés de grimpeur d’arbres durant un après-midi escalad’arbres consacré à la grimpe des plus beaux spécimens de notre forêt.

Cela en toute sécurité évidemment ! Vêtements d’extérieurs et chaussures de sport conseillés si vous souhaitez atteindre des sommets !

Activité riche en sensations, nécessitant une bonne condition physique. .

1 Ruelle de la Ferme Leuglay 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 81 86 11 leuglay@maison-foret.com

English : Grimpe d’arbres

L’événement Grimpe d’arbres Leuglay a été mis à jour le 2025-11-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)