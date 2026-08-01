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AGENDA · Foncine-le-Haut

Grimpe et mesure d’arbres Foncine-le-Haut

jeudi 6 août 2026 · Foncine-le-Haut

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
39460 Foncine-le-Haut
Département
Jura
Tarif

Foncine-le-Haut

Grimpe et mesure d’arbres

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Vous êtes les bienvenus à l’initiation à partir de 8 ans.
Animation mesure et observation de la nature.
Équipement fourni, encadré par des éducateurs diplômés.
Réservation obligatoire.   .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11 

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English : Grimpe et mesure d’arbres

L’événement Grimpe et mesure d’arbres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA