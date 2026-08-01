Grimpe et mesure d’arbres Foncine-le-Haut
jeudi 6 août 2026 · Foncine-le-Haut
Informations pratiques
Foncine-le-Haut
Grimpe et mesure d’arbres
Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Vous êtes les bienvenus à l’initiation à partir de 8 ans.
Animation mesure et observation de la nature.
Équipement fourni, encadré par des éducateurs diplômés.
Réservation obligatoire. .
Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
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English : Grimpe et mesure d’arbres
L’événement Grimpe et mesure d’arbres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA