Informations pratiques

Foncine-le-Haut

Grimpe et mesure d’arbres

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Vous êtes les bienvenus à l’initiation à partir de 8 ans.

Animation mesure et observation de la nature.

Équipement fourni, encadré par des éducateurs diplômés.

Réservation obligatoire. .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

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English : Grimpe et mesure d’arbres

L’événement Grimpe et mesure d’arbres Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA