Grimpée cycliste du Wintersberg Niederbronn-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

58 route de Bitche Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 11:15:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez participer à cette grimpée du Wintersberg qui aura pour arrivée le col de la Liese ! Départ à 9h30 de la grimpée individuelle chronométrée et à 11h15 du mass start groupé.

58 route de Bitche Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est contact@uch.alsace

English :

Come and take part in this climb of the Wintersberg, finishing on the Col de la Liese! Start at 9.30 am for the timed individual climb and at 11.15 am for the mass start.

German :

Nehmen Sie an dieser Klettertour auf den Wintersberg teil, deren Ziel der Col de la Liese ist! Um 9:30 Uhr beginnt die individuelle Klettertour mit Zeitmessung und um 11:15 Uhr der Massenstart.

Italiano :

Partecipate a questa scalata del Wintersberg, con arrivo sul Col de la Liese! Partenza alle 9.30 per la salita individuale cronometrata e alle 11.15 per la partenza di gruppo.

Espanol :

Participe en esta ascensión al Wintersberg, con final en el Col de la Liese Salida a las 9.30 h para la subida individual cronometrada y a las 11.15 h para la salida masiva en grupo.

