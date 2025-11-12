Gripeton e Tartugueta Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Gripeton e Tartugueta

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 15h. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-12 15:00:00

Spectacle musical Gripeton e Tartugueta de la compagnie Esmaï Prod.Enfants

Dans le cadre du dispositif de Provence en scène, la Médiathèque, avec la Mairie de Plan d’Orgon, propose un spectacle musical Gripeton e Tartugueta de la compagnie Esmaï Prod au Centre Paul Faraud.



Ce conte musical interactif et bilingue (occitan provençal et français) sur l’environnement et les océans met en scène une tortue marine et un petit lutin provençal.

Réservation obligatoire. .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 25 61 mediatheque@plandorgon.fr

English :

Musical show Gripeton e Tartugueta by the Esmaï Prod company.

German :

Musikalische Aufführung Gripeton e Tartugueta des Ensembles Esmaï Prod.

Italiano :

Spettacolo musicale Gripeton e Tartugueta della compagnia Esmaï Prod.

Espanol :

Espectáculo musical Gripeton e Tartugueta de la compañía Esmaï Prod.

L’événement Gripeton e Tartugueta Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence