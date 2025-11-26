Griselda et la poussère d’étoile Comedie de Limoges Limoges

Griselda et la poussère d’étoile

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-27

Un voyage musical féerique à la recherche des couleurs perdues ! Spectacle interactif et enchanteur où chaque enfant devient acteur de l’histoire. Dans un monde bien trop terne et figé, Griselda rêve de liberté et de nuances éclatantes. Mais comment briser la monotonie qui l’entoure ? Une nuit, une voix mystérieuse lui souffle un secret la poussière d’étoile détient le pouvoir de transformer son destin ! Commence alors une quête extraordinaire, rythmée par des rencontres magiques, des mélodies envoûtantes… et la menace d’une redoutable sorcière prête à tout pour l’arrêter. Griselda devra trouver le courage de croire en sa propre magie. Mais y parviendra-t-elle seule ? Heureusement, les enfants sont là pour l’aider ! Ensemble, réussiront-ils à faire briller à nouveau les couleurs de son monde? .

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

