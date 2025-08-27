Grissini Project : Les plus belles musiques des films de Miyazaki Cité des Congrès Nantes

Grissini Project : Les plus belles musiques des films de Miyazaki Cité des Congrès Nantes jeudi 8 janvier 2026.

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki. Au programme, les plus beaux thèmes : “Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Vent se lève”, “Le Château ambulant”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”, “Le Voyage de Chihiro”… et tant d’autres ! Au croisement de la musique classique et de la pop culture, une évasion le temps d’un concert dans le Japon fantastique des studios Ghibli, au son des mélodies de Joe Hisaishi. Romain Vaudé : PianoMaja Samuelsson : ChantFlorestan Raes : ViolonClara Germont : Violoncelle Durée : 1h30 Concert dans le grand auditorium

