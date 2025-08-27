Grissini Project : Symphony of Titan Cité des Congrès Nantes

Grissini Project : Symphony of Titan Cité des Congrès Nantes jeudi 12 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non 35 € / 45 € 35 € / 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/symphony-on-titan-grissini-project.html Tout public

Revêtez votre équipement tridimensionnel et rejoignez le bataillon d’exploration dans sa lutte acharnée contre les Titans aux côtés d’Eren, Mikasa et Armin ! Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les musiques les plus épiques de l’animé de Hajime Isayama. Au programme, une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK (Shingeki no kyojin – L’Attaque des Titans). N’attendez pas, franchissez les murs Maria, Rose et Sina pour une symphonie titanesque le temps d’un concert inédit ! AvecRomain Vaudé, PianoMaja Samuelsson, ChantFlorestan Raes, ViolonClara Germont, Violoncelle Durée : 1h30 Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/symphony-on-titan-grissini-project.html