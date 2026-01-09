Groove Nectar x Wolfpack Revival La Dame de Canton Paris

Groove Nectar distille un cocktail énergisant de funk et de groove, revisitant avec passion les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Une voix lumineuse portée par des choeurs dynamiques, une section rythmique percutante, des mélodies envoûtantes au saxophone, à la guitare et au piano : tout est réuni pour vous faire danser.

Avec Groove Nectar, chaque concert est une explosion d’énergie et de bonne humeur !

WOLFPACK, c’est l’énergie de 6 musiciens réunis pour faire vibrer une funk rétro inspirée de l’univers unique du groupe américain Vulfpeck.

Un groove irrésistible, une section rythmique qui fait bouger les corps, des guitares et claviers ciselés, le tout sublimé par des voix soul puissantes et rocailleuses.

Sur scène, la Wolf Team recrée cette alchimie si particulière : minimaliste mais terriblement efficace, à la fois vintage et moderne. Chaque morceau est une invitation à lâcher prise, à taper du pied, à danser et partager un moment de pure énergie collective.

WOLFPACK – 6 musiciens pour une funk rétro explosive, dans un tribute groovy de Vulfpeck !

Deux groupes funky se partageront la scène de la Dame de Canton. Vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 8 EUR

Sur place : 10 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

