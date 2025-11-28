GROOVE STEADY SOUND SYSTEM BOUDU PONT Toulouse

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GROOVE STEADY SOUND SYSTEM Vendredi 28 novembre, 20h30 BOUDU PONT Haute-Garonne

Soirée Over the Bridge
Groove Steady Sound + guests
BOUDU PONT 1 rue de la République, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Reggae Dub