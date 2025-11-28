GROOVE STEADY SOUND SYSTEM BOUDU PONT Toulouse

GROOVE STEADY SOUND SYSTEM Vendredi 28 novembre, 20h30 BOUDU PONT Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:30:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:30:00

Soirée Over the Bridge

Groove Steady Sound + guests

Facebook

BOUDU PONT 1 rue de la République, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie https://www.facebook.com/oboudu/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Groove-Steady-Sound/100095427227789/ »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Reggae Dub