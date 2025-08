Groove ! strings and drums Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Groove ! strings and drums Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement samedi 20 décembre 2025.

Groove ! strings and drums

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-20

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22

Les musiciens et musiciennes de l’Orchestre, ainsi que les artistes des Chœurs de l’Opéra de Lyon se retrouvent pour un cycle de concerts de musique de chambre. Une occasion parfaite pour découvrir des œuvres en format plus intime.

.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Groove ! strings and drums

The musicians of the Orchestra, as well as the artists of the Lyon Opera Choir, come together for a series of chamber music concerts. A perfect opportunity to discover works in a more intimate setting.

German :

Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters und die Künstlerinnen und Künstler der Ch?urs de l’Opéra de Lyon treffen sich zu einem Zyklus von Kammermusikkonzerten. Eine perfekte Gelegenheit, um Werke in einem intimeren Format zu entdecken.

Italiano :

I musicisti dell’Orchestra e gli artisti del Ch’urs de l’Opéra de Lyon si riuniscono per una serie di concerti di musica da camera. Un’occasione perfetta per scoprire opere in un formato più intimo.

Espanol :

Los músicos de la Orquesta y los artistas de los Châteurs de l’Opéra de Lyon se reúnen para una serie de conciertos de música de cámara. Una ocasión perfecta para descubrir obras en un formato más íntimo.

L’événement Groove ! strings and drums Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme