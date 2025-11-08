Groove toi avec Groove me La Dame de Canton Paris

Groove toi avec Groove me La Dame de Canton Paris samedi 8 novembre 2025.

Groove toi avec Groove Me !

Envie de vivre une soirée comme nulle part ailleurs ?

Chaque semaine, La Dame de Canton se transforme pour accueillir un live festif, où l’ambiance chaleureuse et le cadre exotique vous transporteront instantanément.

Covers groovyyyyy, rythmes dansants et lumières tamisées, laissez-vous porter par l’esprit de fête et l’atmosphère magique de cette jonque qui a fait le tour du monde.

Le pont en bois exotique, les voiles majestueuses et la vue imprenable sur la Seine font de ce lieu l’endroit idéal pour une soirée inoubliable. Ajoutez à cela une carte de tapas et cocktails, et vous voilà prêt(e) pour une croisière festive sans quitter la capitale !

Rejoignez-nous et faites partie de l’aventure !

Cette soirée est bien plus qu’un simple concert : c’est une invitation à la fête, à l’évasion, et à la découverte, dans un lieu mythique et plein de charme. »

Embarquez avec GROOVE ME, une expérience unique à bord de notre jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire et de voyages autour du monde.

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/groove-toi-avec-groove-me-6