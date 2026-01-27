Groovy Dance Party CCM John Lenon Limoges

Groovy Dance Party

CCM John Lenon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association les L organise une soirée festive à Limoges. Préparez vos rollers, ça va groover ! Vous pourrez flâner sur la piste lors d’un roller disco. Vous aurez également la possibilité d’assister à des démonstrations et des initiations au locking et au break. Ouvert à tous, des ateliers créatifs, customisation, maquillage et photomaton artistique viendront animer votre moment. Tout cela au son des plusieurs DJ sets (Dancing Therapy et Sir Jam Jali). Une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à gagner (rollers IMPALA, protections, divers goodies et d’autres surprises ….).

Prêt gratuit de rollers sur place et vestiaire à 1 euro.

Bar à cocktails et foodtrucks sur place.

Une soirée haute en couleurs dans une ambiance bienveillante et résolument groovy.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

CCM John Lenon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationlesl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groovy Dance Party

L’événement Groovy Dance Party Limoges a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Limoges Métropole