Groovy fitness & Booty shake La Frange Lournand vendredi 20 février 2026.
La Frange 11 rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire
Tarif : 25 EUR
Début : 2026-02-20 17:30:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
2026-02-20 2026-02-21
Deux cours de danse, réservé aux femmes, pour se faire du bien au corps et à la tête !
Vendredi 20 février, 17h30 19h
Un cours de danse construit autour d’une chorégraphie accessible, mêlant initiation au booty shake et mouvements fluides, faciles à assimiler et agréables à enchaîner.
Samedi 21 février, 10h30 12h
Un atelier de fitness dansé, intense et énergisant, pensé comme une vraie séance de cardio.
Ces ateliers sont accessibles à toutes
Aucun niveau requis.
Pas de miroir, pas de performance, pas de pression. .
La Frange 11 rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire
