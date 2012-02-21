Groovy fitness & Booty shake La Frange Lournand

Groovy fitness & Booty shake

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 17:30:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21

Deux cours de danse, réservé aux femmes, pour se faire du bien au corps et à la tête !

Vendredi 20 février, 17h30 19h

Un cours de danse construit autour d’une chorégraphie accessible, mêlant initiation au booty shake et mouvements fluides, faciles à assimiler et agréables à enchaîner.

Samedi 21 février, 10h30 12h

Un atelier de fitness dansé, intense et énergisant, pensé comme une vraie séance de cardio.

Ces ateliers sont accessibles à toutes

Aucun niveau requis.

Pas de miroir, pas de performance, pas de pression. .

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

