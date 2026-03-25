GROS CHAT CIE DES LUTTHEUREUSES THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

GROS CHAT CIE DES LUTTHEUREUSES

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Brocoli et Betterave sont deux chats,! Aujourd’hui ils pensaient faire un superbe spectacle de chant et de danse accompagné à la harpe par Jacqueline mais…

Brocoli et Betterave sont deux chats. Deux très très gros chats. Outre leur taille, ce sont des chats normaux, qui aiment les activités de chats dormir, se laver, jouer… Mais plus que tout, ce sont des chats qui aiment la musique ! Aujourd’hui ils pensaient faire un superbe spectacle de chant et de danse accompagné à la harpe par Jacqueline mais celle-ci a décidé de s’amuser des chats en jouant faux… Comment vont ils s’en sortir ?!

De 1 à 6 ans 30 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

Broccoli and Beetroot are two cats! Today they thought they’d put on a superb show of song and dance accompanied on the harp by Jacqueline, but…

L’événement GROS CHAT CIE DES LUTTHEUREUSES Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE