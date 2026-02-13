Gros Cœur + Plaisir d’Offrir Amiens

Gros Cœur + Plaisir d’Offrir

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Gros Cœur Rock psychédélique | BE 21:00

GROS COEUR c’est quatre frères de cœur et un rock psychédélique tropical et euphorisant. “Gros Disque”, leur premier 5 titres paraît sur le label Jaune Orange en octobre 2023. S’en suivent une centaine de dates à l’international Belgique (Dour festival), France (Petit Bain), Pays de Galle (Focus Wales), Pays-Bas (Roadburn festival), Espagne (Monkey Week) et Canada (Phoque Off).

GROS COEUR déploie son énergie contagieuse sur scène, surfant sur le bouche-à-oreille d’une audience grandissante.

Plaisir d’Offrir Electro | FR 22:15

Furieux duo de DJ terriblement professionnels et fervents défenseurs du support vinyle, Plaisir d’Offrir donnera au sens de la fête un autre sens que celui cinématographique.

L’éclectisme fulgurant de leurs prestations (saluées par la critique subjective de quelques personnes de leur proche entourage) ravira autant les amateurs.rices de rock indé que les raveur.euses sans limite, à en faire se mouvoir les plus réticent.es.

English :

Gros C?ur Psychedelic Rock | BE 21:00

GROS COEUR is the name of four brothers with a tropical, euphoric psychedelic rock sound. ?Gros Disque?, their first 5-track album, was released on the Jaune Orange label in October 2023. A hundred or so international dates followed: Belgium (Dour festival), France (Petit Bain), Wales (Focus Wales), Netherlands (Roadburn festival), Spain (Monkey Week) and Canada (Phoque Off).

GROS COEUR deploys its infectious energy on stage, surfing on the word-of-mouth of a growing audience.

Plaisir d’Offrir Electro | FR 22:15

A furious duo of highly professional DJs and fervent defenders of the vinyl medium, Plaisir d’Offrir take the meaning of celebration beyond the cinematic.

The dazzling eclecticism of their performances (praised by the subjective reviews of a few people in their close circle) will delight indie rock fans and unlimited ravers alike, to the point of making even the most reluctant move.

