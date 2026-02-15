Gros Cœur SUPERSONIC Paris

GROS CŒUR (22h00)

(Psych rock – Le Cèpe Records – Liège, BEL)

‘Vague Scélérate’, deuxième album, Novembre 2025

Dénomination scientifique venue confirmer d’ancestrales légendes maritimes, la vague scélérate s’élève en haute mer, soudainement, à des altitudes vertigineuses. Bouleversant la quiétude des océans, le phénomène transforme l’environnement en une fraction de seconde. Imprévisible et saisissant, ce déferlement épique sert aujourd’hui les intentions artistiques de Gros Cœur. Revenu d’une odyssée de 150 concerts, avec des escales en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, mais aussi quelques prestations d’anthologie à l’affiche de festivals comme Left of the Dial, RoadBurn ou Levitation, le groupe belge transcende ses intuitions psychédéliques à la lumière de « Vague Scélérate ».

Puissant, dense et dansant, ce deuxième album enferme cinq morceaux marathoniens : des transes au long cours qui, sans crier gare, étendent leurs idées tentaculaires dans des eaux tropicales. Avec « Vague Scélérate », le quatuor dilate l’espace-temps, s’écartant ouvertement des conventions circonscrites par les algorithmes. Disque tout-terrain, protéiforme et terriblement humain, ce nouvel essai sublime les visions kaléidoscopiques de la formation à travers une collection de morceaux pluriels.

Les 3 influences : King Gizzard, Osees, Flavien Berger

https://leceperecords.bandcamp.com/album/vague-sc-l-rate

https://www.youtube.com/@groscoeurband

Lundi 2 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Tame Impala, L’Eclair & The Holydrug Couple

Le lundi 02 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

