Informations pratiques

Anglet

« Gros Mensonges » par la compagnie Arthea

Ecuries de Baroja / Salle Zingaro 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tivoli Théâtre reçoit la compagnie bordelaise Arthea qui présente « Gros Mensonges ».

Cette pièce de boulevard écrite par Luc Chaumar et mise en scène par Jean-Michel Stutter, est interprétée par Sylvie Gourseau, Laure Larrieu, Jean-Michel Stutter et Yvan Walgenwitz.

« Mentir à son ex, l’inviter dans sa superbe maison de campagne pour lui présenter sa divine femme et sa fille surdouée alors qu’on est célibataire, sans enfant et fauché comme les blés, c’est d’un culot qui va déclencher un savoureux méli-mélo. Le week-end s’annonçait paisible, il va se transformer en une véritable tornade à mille temps, au fur et à mesure que l’imagination débridée et amoureuse d’Étienne s’emballe pour le plus grand plaisir des spectateurs. » .

Ecuries de Baroja / Salle Zingaro 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 34 77

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English : « Gros Mensonges » par la compagnie Arthea

L’événement « Gros Mensonges » par la compagnie Arthea Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet