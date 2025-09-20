GROS MORNE – HABITATION SAINT-ETIENNE – ATELIER MIXOLOGIE Habitation Saint-Etienne et jardin Gros-Morne

10 PLACES / ATELIERS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:40:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:10:00

Découverte de la mixologie

Initiez-vous à l’art du cocktail ! Apprenez à shaker, doser, sublimer en réalisant une recette originale. En collaboration avec l’équipe “Les Cocktails d’Ariel”.

Public : adultes

3 ATELIERS :

11h00

11h45

12h30

Sur réservation – Places limitées

05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ [{« type »: « phone », « value »: « 0596574932 »}] Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

