GROS MORNE – HABITATION SAINT-ETIENNE – VISITE & DEGUSTATION RHUM-CHOCOLAT Habitation Saint-Etienne Gros-Morne

GROS MORNE – HABITATION SAINT-ETIENNE – VISITE & DEGUSTATION RHUM-CHOCOLAT Dimanche 21 septembre, 11h00, 11h45, 12h30 Habitation Saint-Etienne Martinique

15 places par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:40:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:10:00

Visite cacaoyère & dégustation rhum-chocolat

Apprenez à identifier les arômes et l’harmonie entre chocolats « grand cru » et rhums d’exception.

Public : adultes

3 Départs :

11h00

11h45

12h30

Sur réservation – Places limitées

0596574932

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com [{« type »: « phone », « value »: « 0596574932 »}] Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.

HSE