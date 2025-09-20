GROS MORNE – Visite de l’ancienne distillerie de l’Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne et jardin Gros-Morne

GROS MORNE – Visite de l’ancienne distillerie de l’Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne et jardin Gros-Morne samedi 20 septembre 2025.

DEPART DEVANT LA BOUTIQUE HSE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite commentée de l’ancienne distillerie des rhums Saint-Etienne

Inscrite à l’ISMH depuis 2006, la distillerie de l’Habitation est l’un des derniers et plus beaux témoins de la maîtrise et de l’esthétique de l’architecture industrielle de la fin du XIXe siècle en Martinique.

Public : adultes

05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

