GROS MORNE – Visite guidée des vestiges historiques architecturaux de l’Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne et jardin Gros-Morne

DEPART DEVANT LA BOUTIQUE HSE

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T21:30:00

Visite guidée des vestiges historiques et architecturaux de l’Habitation Saint-Etienne.

Visite du Jardin Remarquable, des bâtiments historiques, aujourd’hui fiefs des rhums vieux HSE.

Tout public

05 96 57 49 32

Habitation Saint-Etienne et jardin Habitation Saint-Etienne, 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0596576268 http://pnr-martinique.com/visiter/lhabitation-saint-etienne/ Ensemble exceptionnel et cohérent dans un site remarquable, associant un bâtiment de grande qualité, des machines industrielles encore en place et un aqueduc qui témoigne de l’utilisation de la force hydraulique pour assurer le fonctionnement de la distillerie.

