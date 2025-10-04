Gros Open Mic #3 Oignies

Gros Open Mic #3 Oignies samedi 4 octobre 2025.

Gros Open Mic #3

rue du Terroir Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Pour la troisième fois au 9-9bis, la scène des chaufferies ouvre grand les bras aux rappeuses et

rappeurs pour une soirée où le flow, les instrus et les verbes se mélangeront !

On ne change pas une équipe qui gagne. Retrouvez les talentueuses et talentueux maîtres de cérémonie Wondernai, la figure féminine de la scène hip-hop dans le Nord, Mc Lakpo nourri du patrimoine industriel des cités minières lensoises et DJ Petondji, l’une des étoiles montantes du Turntablism tourner les tables en français, c’est-à-dire des DJ qui utilisent les platines et disques

vinyles comme d’un instrument à part entière, cet open mic sera l’occasion de découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain sur la scène rap. .

rue du Terroir Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 info@9-9bis.com

English :

For the third time at 9-9bis, the boiler room stage opens its arms wide to female and male rappers

rappers for an evening of flow, instrus and verbs!

German :

Zum dritten Mal im 9-9bis öffnet die Bühne der chaufferies ihre Arme weit für Rapperinnen und Rapper

rapper für einen Abend, an dem sich Flow, Instrumentierung und Verben vermischen werden!

Italiano :

Per la terza volta al 9-9bis, il palco della boiler room spalanca le braccia a rapper donne e uomini per una serata in cui si mescoleranno flow, strumenti e verbi

rapper per una serata in cui si mescolano flow, strumenti e verbi!

Espanol :

Por tercera vez en el 9-9bis, el escenario de la sala de calderas abrirá sus brazos de par en par a raperos y raperas para una velada en la que se mezclarán flow, instrusos y verbos

¡raperos para una velada donde se mezclarán flow, instrusos y verbos!

L’événement Gros Open Mic #3 Oignies a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin