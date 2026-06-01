Gros plan sur plus de 1000 variétés d’arbres et arbustes, Arboretum Adeline, La Chapelle-Montlinard

Gros plan sur plus de 1000 variétés d’arbres et arbustes 6 et 7 juin Arboretum Adeline Cher

Visites en autonomie : adulte 10 € / jeune, étudiant ou demandeur d’emploi 5€ / Gratuit jusqu’à 15 ans. Visites guidées sur RDV : 10 € à 20 € / pers. selon groupe. Pass annuel : plein tarif 30 € / tarif réduit 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Lors d’une promenade estivale dans notre arboretum foisonnant, nous vous invitons à ouvrir grand les yeux, à poser un regard de photographe, d’enfant, de poète ou d’expert, à zoomer et dézoomer pour ne rien perdre des mille et une facettes des espèces et variétés de plantes, à apprécier les formes, la luminosité et les contrastes, bercés par la brise dans les feuilles, le bourdonnement des insectes, le chant des oiseaux.

A vos objectifs ! Nous offrons deux pass annuels pour les deux meilleures photos du weekend, à l’occasion de la fête des jardins et du bicentenaire de la photographie.

Arboretum Adeline 31 chemin du Pont-de-la-Batte 18140 La Chapelle-Montlinard La Chapelle-Montlinard 18140 Cher Centre-Val de Loire 06 59 23 04 42 http://arboretum-adeline.blogspot.com https://www.intramuros.org/la-charite-sur-loire/commerces/364129 Situé dans l’ancien lit de la Loire aux confins du Berry, cet arboretum, qui présente plus de 2000 espèces de plantes, a le souci de conserver une richesse botanique qui malheureusement s’étiole. A77 sortie La Charité sur Loire ; traverser les 2 ponts de la Loire ; tourner à droite sur la deuxième petite rue après le pont ; c’est à 300 m. De Bourges prendre la 151 direction La charité sur Loire ; Juste avant le pont prendre la petite rue en contrebas à gauche ; c’est à 300m

Lors d’une promenade estivale dans notre arboretum foisonnant, nous vous invitons à ouvrir grand les yeux, à poser un regard de photographe, d’enfant, de poète ou d’expert, à zoomer et dézoomer pour …

©Arboretum_Adeline