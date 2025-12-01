Gros Pull- Conte musical de Noêl Wintzenheim

Gros Pull- Conte musical de Noêl

3 rue Aloyse Meyer Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Laissez-vous emporter par la féérie de l’histoire “ LE GROS PULL”, qui vous sera présentée par les élèves musiciens et danseurs de l’EMDW.

Rendez-vous au Gymnase du Cosec de Wintzenheim et laissez-vous emporter par la féérie de l'histoire " LE GROS PULL", qui vous sera présentée par les élèves musiciens et danseurs de l'EMDW.

Dès votre arrivée une tombola vous sera proposée et après la représentation une buvette de Noël sera organisée pour prolonger ce moment familial & convivial.

De plus, une collecte de jouets et de livres est organisé pour partager la féérie de Noël et voir des étoiles dans les yeux de tous les enfants au profit de la Cité de l’Enfance de Colmar. .

3 rue Aloyse Meyer Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est emdwintz@gmail.com

English :

Let yourself be carried away by the enchanting story of ? LE GROS PULL? presented by student musicians and dancers from EMDW.

German :

Lassen Sie sich von der märchenhaften Geschichte ? LE GROS PULL?, die Ihnen von den Musik- und Tanzschülern der EMDW präsentiert wird.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magica storia di ? LE GROS PULL? portata dagli studenti musicisti e ballerini dell’EMDW.

Espanol :

Déjese llevar por la mágica historia de ? LE GROS PULL? de la mano de estudiantes de música y danza de la EMDW.

