GROS SOUFFLES ET CÂLINS CORDÉS Perpignan

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:15:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Médiathèque centrale de Perpignan
15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14  info@jazzebre.com

English :

? Perpignan Central Media Library

German :

? Zentrale Mediathek in Perpignan

Italiano :

? Mediateca centrale di Perpignan

Espanol :

? Mediateca Central de Perpiñán

