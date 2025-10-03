Grosne sweet grosne Théâtre Les Arts Cluny

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 20:00:00

L’équipe de La rivière qui coule à l’envers est accueillie au Théâtre des Arts à Cluny, pour un nouvel épisode de ÇA VA GROSNER #2

Pour cette rentrée 2025, laissez-vous embarquer pour un nouveau voyage au fil de la Grosne ! Pendant 1h d’exploration radiophonique, nous irons cette fois à la découverte de la rivière et des êtres qui la peuplent, qu’ils soient arbres, poissons, animaux, végétaux ou minéraux.

Comment tout ça cohabite ensemble et nous avec ?

Avec sur scène et en coulisses

Christina firmino et Julia Pinget, à la conception et la création sonore

Marie Bonnot et Maud Pellissier de La Chahutte

Marion Julien, pour une création musicale originale

Sarah Bortolamiol, chercheuse chargée de recherche au CNRS en géographie

Guillaume Rogalski à la régie Générale et lumières

Alban Guillemot à la régie son

ÇA VA GROSNER #2 a été conçu lors d’une résidence à La Pimenterie en mai et en juin 2025. Nous remercions chaleureusement Max, Nejma, Julie et Marie-Claude, qui nous ont accompagnées et accueillies sur ces deux temps de travail et bien plus encore !

Cette soirée est en partenariat avec Les Rencontres des pensées de l’écologie, qui se tiendront à Cluny du 9 au 11 octobre 2025. Retrouver toutes les infos ici https://rencontresdecluny.org/

L’équipe de La Rivière qui coule à l’envers y est programmée pour 2 siestes sonores les vendredi 10 et samedi 11 octobre à 19h, à la Salle Victor Dury, où vous pourrez découvrir en écoute le premier plateau radio proposé en décembre 2024 au Théâtre des Arts. L’équipe sera présente sur place pour discuter avec vous après la sieste !

Le projet La Rivière qui coule à l’envers est également partenaire des Assises de l’eau en Clunisois, qui se tiendront à Cluny le 3 décembre 2025. Les évènements proposés par notre équipe participent à leur petite échelle, au travail de réflexion partagé autour des enjeux de l’eau en clunisois, et plus largement. Retrouver toutes les infos des Assises ici https://popsu.archi.fr/projet/communaute-de-communes-du-clunisois

Ce projet est soutenu par

de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée, en collaboration avec l’EPAGE du bassin versant de la Grosne

de la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté

de la Région Bourgogne-Franche-Comté

du Département de Saône-et-Loire

et de la Ville de Cluny .

