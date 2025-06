Grosse soirée Hip-Hop & Electro Saint-Affrique 2 août 2025 07:00

Aveyron

Grosse soirée Hip-Hop & Electro 19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Préparez-vous à une nuit survoltée avec deux artistes qui vont faire trembler les murs du Glass. Une ambiance de feu, des vibes urbaines et électro, une scène locale en pleine ébullition…

Yoshi Di Original flow percutant, rimes affûtées et énergie brute !

Mr Ours aux platines pour une session électro explosive qui va faire bouger tout le monde ! .

19 Boulevard de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Get ready for a supercharged night as two artists shake the Glass walls. A fiery atmosphere, urban and electro vibes, a local scene in full bloom?

German :

Bereiten Sie sich auf eine aufregende Nacht mit zwei Künstlern vor, die die Wände des Glass zum Wackeln bringen werden. Eine feurige Atmosphäre, urbane Vibes und Elektro, eine lokale Szene in voller Blüte?

Italiano :

Preparatevi a una serata supercarica con due artisti che faranno tremare le pareti del Glass. Un’atmosfera infuocata, vibrazioni urbane ed electro, una scena locale in piena attività?

Espanol :

Prepárate para una noche sobrecargada con dos artistas que harán temblar las paredes de Glass. Un ambiente ardiente, vibraciones urbanas y electro, una escena local en auge..

