Grosses Bises – écoute collective du podcast des correspondances imaginaires. Jardin de Marianne Paris

« Grosses bises » est le Podcast des correspondances imaginaires, ludiques, instructives, surréalistes piochant dans la pop culture.

Tout est vrai rien n’est possible.

Quelques

exemples parmi les 66 déjà réalisés : Marcel Pagnol à Jul, La Nasa à

Michael Jackon, King Kong à Mario, Jacques Brel à Angèle, Prince à

Blanche Neige, Elmer à Babar, Bagheera à la Panthère Rose, Margot Robbie à Jeanne d’Arc, Jeff Tuche à

Emmanuel Macron, Johnny Hallyday à Pierre Soulages (oui j’ai osé noir

c’est noir), Jim Morisson à Anne Hidalgo et le dernier en date Bruce Lee à Orlesan.

Ils durent +/- 5 min

Dans le cadre du festival « Kiosque en fête », écoute collective du podcast « Grosses bises » des correspondances imaginaires où tout est vrai mais rien n’est possible.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 01 mai 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 26 avril 2026

de 10h00 à 13h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T13:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00;2026-05-01T15:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00

Jardin de Marianne Place de la Nation 75012 Paris

grossesbises@orange.fr



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