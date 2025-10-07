GROSSES COUPURES – LE PETIT GYMNASE Paris

GROSSES COUPURES – LE PETIT GYMNASE Paris mardi 7 octobre 2025.

GROSSES COUPURES Début : 2025-10-07 à 19:30. Tarif : – euros.

GROSSES COUPURESPrenez un inventeur qui réinvente des inventions déjà inventées. Une épouse cultivant la chiantitude. Un vrai faux ami prêc hant le vrai pour savoir le faux. Un voisin très gai… enfin, content. Et une sœur dépressive bipolaire qui n’a pas froid aux yeux. Secouez et… BANG!!Avec : Sophie Gajan Ludivine Galieri Antoine Rabasco Emmanuel Bellanger Cyril Lebrun Durée : 1h40

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75