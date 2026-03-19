Grotte de Cravanche Cravanche
Grotte de Cravanche Cravanche samedi 11 avril 2026.
Grotte de Cravanche
Cravanche Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui. Monument naturel de caractère artistique, Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).
À partir de 8 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
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English : Grotte de Cravanche
L’événement Grotte de Cravanche Cravanche a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)