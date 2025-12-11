Grotte de glace Tanière Givrée du 07/02/2026 au 08/03/2026 Station de Piau Aragnouet

Grotte de glace Tanière Givrée du 07/02/2026 au 08/03/2026

A Piau, la Grotte de Glace – Tanière givrée , du 10/03 au 21/03/2025 Venez visiter tout près du Jardin des Neiges et découvrir cette construction de neige de 40 m2 spécialement où Stéphane et Cédric ont crées des sculptures en neige et glace à thématique éphémère pour les vacances de février ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche! Un lieu féerique ou le temps s’arrête et vous invite à savourer 1 instant d’apesanteur et de calme!

De bons moments complices à partager en famille ou entre amis!

Rendez-vous à Piau coeur station à côté de la piste de luge aire du Jardin des Découvertes, zone d’activités récréatives. Animation payante 5€/personne gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Vente des entrées auprès de l’Office de Tourisme de Piau. Possibilité d’ouverture anticipée à partir du 1 février , et de retarder jusqu’au 14 mars , sous conditions de météo idéales. Activité modulable en fonction des conditions météo.

11H00 à 12H00

14h00à 17h00

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

In Piau, the Grotte de Glace – Tanière givrée , from 10/03 to 21/03/2025 Come and visit the Snow Garden and discover this 40 m2 snow construction where Stéphane and Cédric have created ephemeral snow and ice sculptures for the February vacations: open Monday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday! A magical place where time stands still, inviting you to enjoy 1 moment of weightlessness and calm!

Great moments to share with family and friends!

Meet at Piau, resort center, next to the toboggan run Jardin des Découvertes recreational activity area. Admission: 5€/person free for children under 3. Admission tickets on sale at Piau Tourist Office. Possibility of early opening from February 1, and delayed opening until March 14, subject to ideal weather conditions. Activity can be modified according to weather conditions.

11am to 12pm

2pm to 5pm

