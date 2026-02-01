Grotte de glace Tanière Givrée soirée braseo et DJ Station de Piau Aragnouet

Grotte de glace Tanière Givrée soirée braseo et DJ

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 19:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’équipe de la grotte de Glace Tannière Givrée vous invite à une soirée autour d’un brasero, animé par DJ LINDAMOUR, dimanche 22 février 2026 à partir de 19h30 venez nombreux pour partager une boisson et trinquer à la fraîche sur le thème 20000 lieux sous les mers!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The Grotte de Glace Tannière Givrée team invites you to an evening around a brazier, hosted by DJ LINDAMOUR, on Sunday February 22, 2026 from 7:30pm come one, come all to share a drink and toast to the cool theme of 20,000 leagues under the sea!

