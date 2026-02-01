Grotte de glace Tanière Givrée soirée braseo et DJ Station de Piau Aragnouet
Grotte de glace Tanière Givrée soirée braseo et DJ
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-22 19:30:00
fin : 2026-02-22
L’équipe de la grotte de Glace Tannière Givrée vous invite à une soirée autour d’un brasero, animé par DJ LINDAMOUR, dimanche 22 février 2026 à partir de 19h30 venez nombreux pour partager une boisson et trinquer à la fraîche sur le thème 20000 lieux sous les mers!
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The Grotte de Glace Tannière Givrée team invites you to an evening around a brazier, hosted by DJ LINDAMOUR, on Sunday February 22, 2026 from 7:30pm come one, come all to share a drink and toast to the cool theme of 20,000 leagues under the sea!
L’événement Grotte de glace Tanière Givrée soirée braseo et DJ Aragnouet a été mis à jour le 2026-02-13 par OT de Piau-Engaly|CDT65