Grotte de Nichet HALLOWEEN Plateau grotte de Nichet Fromelennes

Grotte de Nichet HALLOWEEN Plateau grotte de Nichet Fromelennes samedi 25 octobre 2025.

Grotte de Nichet HALLOWEEN

Plateau grotte de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Samedi 25 octobre Visite ludique sur les traces des nutons diaboliques. (Tarifs 8€/adulte 5€/enfant). Dimanche 26 octobre Spectacle et contes par le troubadour Polochon. (Tarifs 10€/adulte 6€/enfant). Ambiance effrayante assurée. Ouverture de 14h à 18h.

.

Plateau grotte de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

English :

Saturday, October 25: Playful visit in the footsteps of the diabolical nutons. (Prices: 8/adult 5/child). Sunday, October 26: Show and storytelling by troubadour Polochon (Tickets: 10/adult 6/child). Scary atmosphere guaranteed. Open from 2pm to 6pm.

German :

Samstag, 25. Oktober: Spielerischer Rundgang auf den Spuren der teuflischen Nutons. (Tarife: 8?/Erwachsener 5?/Kind). Sonntag, 26. Oktober: Schauspiel und Erzählungen des Troubadours Polochon (Preis: 10/Erwachsener 6/Kind). Gruselige Stimmung garantiert. Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

Sabato 25 ottobre: visita ludica sulle tracce dei diabolici nutrie. (Prezzi: 8 per adulto 5 per bambino). Domenica 26 ottobre: Spettacolo e narrazione del trovatore Polochon (Biglietti: 10/adulto 6/bambino). Atmosfera spaventosa garantita. Aperto dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Sábado 25 de octubre: Visita lúdica tras las huellas de los diabólicos nutones. (Precios: 8 por adulto 5 por niño). Domingo 26 de octubre: Espectáculo y cuentacuentos del trovador Polochon (Tarifas: 10/adulto 6/niño). Ambiente terrorífico garantizado. Abierto de 14:00 a 18:00 h.

L’événement Grotte de Nichet HALLOWEEN Fromelennes a été mis à jour le 2025-09-04 par Ardennes Tourisme