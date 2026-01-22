Grotte Margot 1926-2026 Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Grotte Margot 1926-2026

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-14 18:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-10-20

100 ans du classement Monument Historique

À l’occasion du centenaire de son classement aux Monuments Historiques, replongez dans un siècle d’histoire de la grotte Margot !

Équipés de lampes-tempête, (re)découvrez ses faits divers mystérieux, les travaux titanesques pour sa mise en tourisme, et la découverte de ses gravures préhistoriques. En petit comité, aventurez-vous dans ses tréfonds jusqu’au lac de la salle des squelettes…

Uniquement pour les adultes (visite spéciale avec un discours scientifique axé sur les gravures et l’art pariétal).

Limité à 8 personnes.

Prévoir des chaussures de randonnée ou baskets et des vêtements chauds.

Bien lire les conditions d’accès dans la grotte, précisées lors de la réservation sur notre site internet. .

English :

100 years of Monument Historique classification

