Grotte Margot 1926-2026 Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14 18:30:00
2026-04-14 2026-10-20
100 ans du classement Monument Historique
À l’occasion du centenaire de son classement aux Monuments Historiques, replongez dans un siècle d’histoire de la grotte Margot !
Équipés de lampes-tempête, (re)découvrez ses faits divers mystérieux, les travaux titanesques pour sa mise en tourisme, et la découverte de ses gravures préhistoriques. En petit comité, aventurez-vous dans ses tréfonds jusqu’au lac de la salle des squelettes…
Uniquement pour les adultes (visite spéciale avec un discours scientifique axé sur les gravures et l’art pariétal).
Limité à 8 personnes.
Prévoir des chaussures de randonnée ou baskets et des vêtements chauds.
Bien lire les conditions d’accès dans la grotte, précisées lors de la réservation sur notre site internet. .
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30
English :
100 years of Monument Historique classification
