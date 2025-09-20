Grotte préhistorique du Lazaret Grotte du Lazaret Nice

Grotte préhistorique du Lazaret 20 et 21 septembre Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Réservations obligatoires pour certaines animations sur mesdemarches06.fr

Renseignements sur le site internet ou par téléphone : lazaret@departement06.fr ou au 04 89 04 36 00

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

La grotte du Lazaret est un site préhistorique d’intérêt scientifique et culturel international ayant été occupé par des néandertaliens archaïques de – 190 000 à – 120 000 ans.

Visites du gisement préhistorique

Durée : 20 min / Tout public / Toutes les 30 min

Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale (-190 000 à -120 000 ans) pour appréhender l’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en Europe.

Projections des films

« Le remplissage de la grotte du Lazaret » et « Une saison au Lazaret, il y a 150 000 ans »

Durée : 10 min / Tout public / Toutes les 10 min

Atelier d’initiation à la fouille archéologique

Samedi 20 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h

Dimanche 21 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h

Durée : 1h / Enfants de 8 à 12 ans (limité à 8 personnes par atelier)

Se présenter 5 minutes avant l’heure de l’atelier – atelier en extérieur

Conférence « L’origine de l’humanité »

par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

Samedi 20 septembre à 14h30

Durée : 1h / Tout public

Conférence « L’homme de Néandertal : évolution, environnement et comportement »

par Emmanuel Desclaux, archéologue départemental, responsable du laboratoire de préhistoire du Lazaret

Dimanche 21 septembre à 14h30

Durée : 1h / Tout public

Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 36 00 https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html La grotte du Lazaret est un site préhistorique du Paléolithique, classé monument historique depuis 1963. Elle a servi d’abri pour les hommes préhistoriques (anténéandertaliens), qui l’ont occupée de -190 000 à -120 000 ans. C’est un gisement clef pour l’étude de la transition entre les civilisations acheuléennes et moustériennes, mais aussi pour comprendre la dynamique climatique dans cette région nord méditerranéenne durant la fin du Pléistocène moyen. La grotte du Lazaret constitue un jalon essentiel permettant d’appréhender l’héritage culturel, biologique et comportemental de l’Homme. Arrêt « Villa La Côte » , Ligne de bus 98

Département des Alpes-Maritimes