Grotte Rochefort à la frontale

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-10-27 17:45:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-10-27

Plongez dans l’obscurité souterraine et vivez une expérience unique

En petit comité, revivez l’exploration insolite de la grotte Rochefort à la lueur d’une lampe frontale. Laissez-vous émerveiller par cette (re)découverte authentique de la grotte, ses concrétions mais aussi sa magie, ses mythes et son lac souterrain… sans lumière, sans artifice.

A partir de 8 ans, Limité à 9 personnes.

Lampes frontales fournies.

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds pour la visite dans la grotte.

Bien lire les conditions d’accès dans la grotte, précisées lors de la réservation sur notre site internet.

Visite libre du musée de Préhistoire et de l’exposition temporaire inclus dans le billet. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Dive into the underground darkness for a unique experience

