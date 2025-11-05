Grottes ornées de la préhistoire Conférence de Chiara Martini-Picot Moulin de Chazeu Laizy

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05 20:00:00

2025-11-05

Les grottes ornées de la Préhistoire comment l’archéologie étudie et interprète ces sites ?

Lascaux, Chauvet, Arcy-sur-Cure, Cosquer… ces noms nous évoquent des grottes et des époques, tellement lointaines dans le temps, qu’elles sont difficiles à imaginer.

Chaque site de grotte ornée est un témoignage d’actions et d’une pensée des hommes et femmes qui les ont réalisés et admirés avant nous.

Comment les archéologues explorent et étudient ces lieux ? Grâce à quelles techniques pouvons-nous dater les peintures et les objets retrouvés ? Comment arrivent-ils à proposer les interprétations de ces lieux emblématiques pour l’histoire humaine ?

Nous plongerons dans les temps les plus reculés de la préhistoire, en accompagnant les scientifiques qui s’efforcent au quotidien de comprendre et analyser ces lieux extraordinaires. .

