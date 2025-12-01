Groumpf Party + Didjier Corrèze LaPéniche Chalon-sur-Saône

LaPéniche 52 Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

GROUMPF PARTY !

La Groumpf Party, c’est la promesse d’une soirée Oh WoW à base de musique, de danse, de câlins, d’insouciance, de paillettes et de fringues stylées où Groumpf et DJ Yor mêlent leurs shows dans un tourbillon d’énergie irrésistible !!!

Pour t’embarquer dans leur univers de folie et d’amour, La Groumpferie et DJ Yor se déplacent avec une Fringuerie, où tout le monde pourra emprunter le temps de la soirée les plus beaux leggings fluos, de la fringue ultra-paillette, une avalanche de tenues léopards, zèbres, à poils courts ou à poils longs, autant dire la collection la plus déjantée du monde fois l’infini fois mille.

Laisse ce joyeux bazar souffler un vent de liberté, de folie et d’amour dans tes oreilles !

Let’s Groumpf !!!

DIDJIER CORRÈZE

Didjier Corrèze débarque à nouveau à LaPéniche avec un spectacle musical tout droit venu d’une galaxie lointaine… (Besançon pour être précis). Au programme de la musique live, de l’impro musicale et lexicale qui part dans tous les sens, et surtout des thèmes que toi, cher public, tu vas lui balancer avec tout le panache dont tu es capable. Alors fais-toi plaisir, envoie du rêve… plus tu t’emballes, plus Didjier s’emballe aussi ! .

LaPéniche 52 Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

L’événement Groumpf Party + Didjier Corrèze Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I