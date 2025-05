Groumpf – Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau, 30 mai 2025 21:00, Trédrez-Locquémeau.

Côtes-d’Armor

Groumpf Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 21:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Groumpf semble inclassable tant ces quatre musiciens lyonnais usent de toutes leurs influences pour créer une musique qui n’appartient qu’à eux mais où on peut retrouver l’éclectisme pop et décomplexé de Gorillaz, la bizarrerie de Philippe Katerine, l’énergie de la Mano Negra et la techno dansante des Chemical Brothers.

Whatever…chacun reconnaîtra les siens !!!

Sur scène le message est très clair, l’énergie très rock et l’issue inévitable. Tout le monde se retrouve pour lâcher prise et faire circuler un maximum de love, de fun et de sexyness, et on finit par sauter partout avec des crampes aux zygomatiques et la curieuse sensation de connaître tout le monde.

La Groumpferie

C’est de la folie, des paillettes et de l’insolence. Des compositions décomplexées, où seul le plaisir et l’expérimentation sont arbitres. À l’image des 4 lapins de Beatrix Potter qui se seraient embarqués dans Las Vegas Parano, ces 4 énergumènes plongent et se régénèrent dans leurs influences britpop et Madchester et les propulsent dans le présent. Une énergie incroyable qu’ils partagent avec générosité sur scène, pour nous faire danser, sourire et lâcher prise. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Groumpf Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose